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Обновлены мужской и женский теннисные рейтинги: есть изменения у белорусских спортсменов
Источник материала: ОНТ
Традиционно в понедельник обновлены мужской и женский теннисные рейтинги.
Лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко осталась на 4-й строчке и начнет выступление на открытом чемпионате Франции в статусе одной из фавориток. Положение Виктории Азаренко за неделю также не изменилось – она 16-я.
В мужском рейтинге Егор Герасимов опустился на одну позицию и стал 78-м. Илья Ивашко с 92-го места поднялся на 89-е. Сейчас все ведущие теннисисты готовятся к одному из главных турниров года – открытому чемпионату Франции. Основная сетка соревнований пройдет с 30 мая по 13 июня.
Фото: Pixabay
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Традиционно в понедельник обновлены мужской и женский теннисные рейтинги. Лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко осталась на 4-й строчке и начнет...
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