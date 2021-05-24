ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обновлены мужской и женский теннисные рейтинги: есть изменения у белорусских спортсменов

24.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Обновлены мужской и женский теннисные рейтинги: есть изменения у белорусских спортсменов

Традиционно в понедельник обновлены мужской и женский теннисные рейтинги.

Лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко осталась на 4-й строчке и начнет выступление на открытом чемпионате Франции в статусе одной из фавориток. Положение Виктории Азаренко за неделю также не изменилось – она 16-я. 

В мужском рейтинге Егор Герасимов опустился на одну позицию и стал 78-м. Илья Ивашко с 92-го места поднялся на 89-е. Сейчас все ведущие теннисисты готовятся к одному из главных турниров года – открытому чемпионату Франции. Основная сетка соревнований пройдет с 30 мая по 13 июня.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционно в понедельник обновлены мужской и женский теннисные рейтинги. Лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко осталась на 4-й строчке и начнет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко подписал обновленные законы о СМИ и массовых мероприятиях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by