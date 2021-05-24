Обновлены мужской и женский теннисные рейтинги: есть изменения у белорусских спортсменов

Источник материала: ОНТ

Традиционно в понедельник обновлены мужской и женский теннисные рейтинги.

Лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко осталась на 4-й строчке и начнет выступление на открытом чемпионате Франции в статусе одной из фавориток. Положение Виктории Азаренко за неделю также не изменилось – она 16-я.

В мужском рейтинге Егор Герасимов опустился на одну позицию и стал 78-м. Илья Ивашко с 92-го места поднялся на 89-е. Сейчас все ведущие теннисисты готовятся к одному из главных турниров года – открытому чемпионату Франции. Основная сетка соревнований пройдет с 30 мая по 13 июня.

Фото: Pixabay

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