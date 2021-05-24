Белорусский союз женщин продолжает акцию «Дарим радость»

Источник материала: ОНТ

«Дарим радость»: Белорусский союз женщин продолжает свою добрую акцию к Международному дню защиты детей.

Сегодня наводили порядок во дворах Советского район Минска. Ремонтировали и красили, чтобы уже завтра малыши смогли играть на обновлённых специально для них площадках.

Акция проходит не только в столице, но и по всей стране. Отдельные подарки к 1 июня получат от Белорусского союза женщин отцы, которые в одиночку воспитывают малышей.

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