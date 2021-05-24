ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дожди и грозы: прогноз погоды на 25 мая

24.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Дожди и грозы: прогноз погоды на 25 мая

Весна вышла на финишную прямую, а устойчивая теплая и сухая погода так и не установилась. В ближайшие дни – сыро, дожди и грозы. 

Во вторник утром и днём погодные условия будет определять система атмосферных фронтов с юго-запада Европы. Проходя через Беларусь на восток, они принесут дождевые облака и прохладные неустойчивые влажные воздушные массы.

Завтра будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Утром по западу, а днём на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днём ожидаются грозы. Влажность от 40% по востоку до 90% по западу. Ночью и утром – слабый туман, видимость до километра. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём юго-восточный порывистый, временами сильный порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днём будет интенсивно падать.

Утром температура – от +11℃ по северной половине до +14℃ по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до отметки от +15℃ по Гродненской области до +21℃ по Гомельской. К вечеру от +14℃ по западу до +18℃ по юго-востоку.

В среду – облачная с прояснениями погода. Почти повсеместно пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах сильные дожди. Ветер южный с переходом на западный порывистый. Температура воздуха ночью – +8…+ 14℃ , днём – от +14 по северо-западу до +22℃ по юго-востоку страны. В четверг с ростом атмосферного давления облаков и дождей станет меньше, в дневные часы – еще на пару градусов теплее. 

Фото: БЕЛТА


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весна вышла на финишную прямую, а устойчивая теплая и сухая погода так и не установилась. В ближайшие дни – сыро, дожди и грозы.  Во вторник утром и днём погодные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко подписал обновленные законы о СМИ и массовых мероприятиях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by