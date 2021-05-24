Дожди и грозы: прогноз погоды на 25 мая

Источник материала: ОНТ

Весна вышла на финишную прямую, а устойчивая теплая и сухая погода так и не установилась. В ближайшие дни – сыро, дожди и грозы.

Во вторник утром и днём погодные условия будет определять система атмосферных фронтов с юго-запада Европы. Проходя через Беларусь на восток, они принесут дождевые облака и прохладные неустойчивые влажные воздушные массы.

Завтра будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Утром по западу, а днём на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днём ожидаются грозы. Влажность от 40% по востоку до 90% по западу. Ночью и утром – слабый туман, видимость до километра. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём юго-восточный порывистый, временами сильный порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днём будет интенсивно падать.

Утром температура – от +11℃ по северной половине до +14℃ по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до отметки от +15℃ по Гродненской области до +21℃ по Гомельской. К вечеру от +14℃ по западу до +18℃ по юго-востоку.

В среду – облачная с прояснениями погода. Почти повсеместно пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах сильные дожди. Ветер южный с переходом на западный порывистый. Температура воздуха ночью – +8…+ 14℃ , днём – от +14 по северо-западу до +22℃ по юго-востоку страны. В четверг с ростом атмосферного давления облаков и дождей станет меньше, в дневные часы – еще на пару градусов теплее.

Фото: БЕЛТА





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