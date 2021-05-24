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Басков о надругательстве над флагом Беларуси в Риге: Это акт беспрецедентного давления по отношению к спортсменам
Источник материала: ОНТ
Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал инцидент с заменой государственного флага Беларуси в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею. Заявление
Басков отметил, что белорусской стороне известно о несанкционированных пикетах в местах пребывания национальной команды. Это нарушает Кодекс поведения ИИХФ.
Также в Беларуси обеспокоены безопасностью наших игроков в Риге. Басков выразил надежду, что ИИХФ сможет обеспечить и дополнительные меры защиты команды от внешнего давления, и исполнение собственных нормативных актов.
Фото: БЕЛТА
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Басков о надругательстве над флагом Беларуси в Риге: Это акт беспрецедентного давления по отношению к спортсменам
Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал инцидент с заменой государственного флага Беларуси в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею....
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