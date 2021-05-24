Басков о надругательстве над флагом Беларуси в Риге: Это акт беспрецедентного давления по отношению к спортсменам

Источник материала: ОНТ

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал инцидент с заменой государственного флага Беларуси в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею. Заявление опубликовано на сайте Федерации.





Басков отметил, что белорусской стороне известно о несанкционированных пикетах в местах пребывания национальной команды. Это нарушает Кодекс поведения ИИХФ.

Также в Беларуси обеспокоены безопасностью наших игроков в Риге. Басков выразил надежду, что ИИХФ сможет обеспечить и дополнительные меры защиты команды от внешнего давления, и исполнение собственных нормативных актов.

Фото: БЕЛТА

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