Чайка решила напасть на кошку. Невозмутимость жертвы поражает (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Чайка решила напасть на кошку, но животное просто невозмутимо наблюдало за пернатым. Видео опубликовано на YouTube.





Действие произошло в Брайтоне (Англия). Птица, раскрыв крылья, нападала. Но кошка лишь наблюдала. Невозмутимость объясняется просто – между ними было стекло.

Пользователи интернета посмеялись над забавной сценкой.

Фото: pixabay

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