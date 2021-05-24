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Чайка решила напасть на кошку. Невозмутимость жертвы поражает (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Чайка решила напасть на кошку, но животное просто невозмутимо наблюдало за пернатым. Видео опубликовано на YouTube.
Действие произошло в Брайтоне (Англия). Птица, раскрыв крылья, нападала. Но кошка лишь наблюдала. Невозмутимость объясняется просто – между ними было стекло.
Пользователи интернета посмеялись над забавной сценкой.
Фото: pixabay
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Чайка решила напасть на кошку, но животное просто невозмутимо наблюдало за пернатым. Видео опубликовано на YouTube. Действие произошло в Брайтоне (Англия). Птица,...
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