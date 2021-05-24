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Глава МИД Латвии и мэр Риги надругались над государственным флагом Беларуси, заменив его на БЧБ

24.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Глава МИД Латвии и мэр Риги надругались над государственным флагом Беларуси, заменив его на БЧБ

У стран Запада случилась настоящая истерика. Дипломатическими терминами назвать произошедшее невозможно. 


Пока в Брюсселе, не дожидаясь официальных итогов расследования обстоятельств по самолету Ryanair, собираются обсуждать, как посильнее надавить на Беларусь, в Латвии фактически устроили дипломатический беспредел.  

Глава МИД этой страны, а также мэр латвийской столицы демонстративно надругались над государственным флагом нашей страны, заменив его на БЧБ, который у подавляющего большинства белорусов стойко ассоциируется с коллаборационистами и пособниками нацистов. По мнению экспертов и политологов, в том числе и латвийских, подобный недружественный поступок, который идёт вразрез с понятием дипломатии, вряд ли был личной инициативой латвийских чиновников и требует соответствующей оценки и жёсткой ответной реакции со стороны Беларуси. 

В МИД Беларуси вызвали латвийского посла в нашей стране и потребовали объяснений. В эти минуты десятки неравнодушных граждан проводят пикет у здания посольства Латвии в Минске

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Теги: Минск
 
 
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У стран Запада случилась настоящая истерика. Дипломатическими терминами назвать произошедшее невозможно.  Пока в Брюсселе, не дожидаясь официальных итогов...
 
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