Глава МИД Латвии и мэр Риги надругались над государственным флагом Беларуси, заменив его на БЧБ

Источник материала: ОНТ

У стран Запада случилась настоящая истерика. Дипломатическими терминами назвать произошедшее невозможно.





Пока в Брюсселе, не дожидаясь официальных итогов расследования обстоятельств по самолету Ryanair, собираются обсуждать, как посильнее надавить на Беларусь, в Латвии фактически устроили дипломатический беспредел.

Глава МИД этой страны, а также мэр латвийской столицы демонстративно надругались над государственным флагом нашей страны, заменив его на БЧБ, который у подавляющего большинства белорусов стойко ассоциируется с коллаборационистами и пособниками нацистов. По мнению экспертов и политологов, в том числе и латвийских, подобный недружественный поступок, который идёт вразрез с понятием дипломатии, вряд ли был личной инициативой латвийских чиновников и требует соответствующей оценки и жёсткой ответной реакции со стороны Беларуси.

В МИД Беларуси вызвали латвийского посла в нашей стране и потребовали объяснений. В эти минуты десятки неравнодушных граждан проводят пикет у здания посольства Латвии в Минске.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram