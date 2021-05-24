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Сообщение с угрозой взрыва самолёта RyanAir поступило на почту Национального аэропорта Минск

24.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сообщение с угрозой взрыва самолёта RyanAir поступило на почту Национального аэропорта МинскМинск" class="one-news__figure-img">

Сообщение с угрозой взрыва самолёта RyanAir, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс и был вынужден приземлиться в Минске, поступило от имени группировки «Хамас». Об этом сегодня во время брифинга рассказал глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артём Сикорский. 

Он пояснил, что письмо поступило на электронную почту Национального аэропорта Минск на английском языке, и зачитал его перевод.  

Артём Сикорский, директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: «Поступило письменное сообщение следующего содержания: "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом". Только представьте себе, что могло бы случиться в Вильнюсе, аэропорт которого находится в центре города, если бы эта информация оказалась действительной».


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Теги: Минск
 
 
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Сообщение с угрозой взрыва самолёта RyanAir, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс и был вынужден приземлиться в Минске, поступило от имени группировки...
 
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