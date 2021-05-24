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Сообщение с угрозой взрыва самолёта RyanAir поступило на почту Национального аэропорта Минск
Источник материала: ОНТМинск" class="one-news__figure-img">
Сообщение с угрозой взрыва самолёта RyanAir, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс и был вынужден приземлиться в Минске, поступило от имени группировки «Хамас». Об этом сегодня во время брифинга рассказал глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артём Сикорский.
Он пояснил, что письмо поступило на электронную почту Национального аэропорта Минск на английском языке, и зачитал его перевод.
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Сообщение с угрозой взрыва самолёта RyanAir, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс и был вынужден приземлиться в Минске, поступило от имени группировки...
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