Сообщение с угрозой взрыва самолёта RyanAir поступило на почту Национального аэропорта Минск

Источник материала: ОНТ

Минск" class="one-news__figure-img">

Сообщение с угрозой взрыва самолёта RyanAir, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс и был вынужден приземлиться в Минске, поступило от имени группировки «Хамас». Об этом сегодня во время брифинга рассказал глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артём Сикорский.

Он пояснил, что письмо поступило на электронную почту Национального аэропорта Минск на английском языке, и зачитал его перевод.

Артём Сикорский, директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: «Поступило письменное сообщение следующего содержания: "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом". Только представьте себе, что могло бы случиться в Вильнюсе, аэропорт которого находится в центре города, если бы эта информация оказалась действительной».





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram