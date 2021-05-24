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Беларусь высылает посла Латвии

24.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь высылает посла Латвии

Послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток, сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.


Министр назвал актом государственного вандализма инцидент с государственным флагом Беларуси в Риге.

Напомним, сегодня глава МИД Латвии и мэр Риги надругались над государственным флагом Беларуси, заменив его на БЧБ-символику. Беларусь готова к симметричному ответу Латвии на отъезд дипломатов, отметил глава МИД.

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Послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток, сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Министр назвал актом...
 
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