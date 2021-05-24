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Беларусь высылает посла Латвии
Источник материала: ОНТ
Послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток,
Министр назвал актом государственного вандализма инцидент с государственным флагом Беларуси в Риге.
Напомним, сегодня глава МИД Латвии и мэр Риги
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Послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток, сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Министр назвал актом...
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