Беларусь высылает посла Латвии

Источник материала: ОНТ

Послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток, сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.





Министр назвал актом государственного вандализма инцидент с государственным флагом Беларуси в Риге.

Напомним, сегодня глава МИД Латвии и мэр Риги надругались над государственным флагом Беларуси , заменив его на БЧБ-символику. Беларусь готова к симметричному ответу Латвии на отъезд дипломатов, отметил глава МИД.

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