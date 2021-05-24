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Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Сальма Хайек и Кит Харингтон сыграли вместе в фильме MARVEL «Вечные»

24.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Сальма Хайек и Кит Харингтон сыграли вместе в фильме MARVEL «Вечные»

Компания Marvel Studios опубликовала трейлер фильма «Вечные» на YouTube-канале. Каст впечатляет – Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Сальма Хайек, Кит Харингтон и другие известные актеры.


В центре сюжета находится группа бессмертных существ, которые издревле обитали среди людей. Они направляли и защищали цивилизации, однако никогда и ни во что не вмешивались. Но вот пришло время выйти им из тени для объединения против старейшего врага человечества.

Премьера заявлена на ноябрь 2021 года.

Фото: скриншот из видео

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Компания Marvel Studios опубликовала трейлер фильма «Вечные» на YouTube-канале. Каст впечатляет – Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Сальма Хайек, Кит Харингтон и другие...
 
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