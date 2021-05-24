В Иерусалиме человек с ножом напал на прохожих

Источник материала: ОНТ

Шокирующие кадры пришли из Израиля. В Иерусалиме совершено нападение на людей.

Инцидент произошел на трамвайной остановке. Нападавший успел ранить ножом двоих – жизни одного из пострадавших ничего не угрожает. А вот второй – с проникающими ранениями – в тяжелом состоянии.

Подоспевшие полицейские открыли огонь по преступнику. Убит он или ранен – неизвестно, по официальной информации – нейтрализован. В полиции произошедшее называют терактом. Идет расследование.

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