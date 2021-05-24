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В Иерусалиме человек с ножом напал на прохожих
Источник материала: ОНТ
Шокирующие кадры пришли из Израиля. В Иерусалиме совершено нападение на людей.
Инцидент произошел на трамвайной остановке. Нападавший успел ранить ножом двоих – жизни одного из пострадавших ничего не угрожает. А вот второй – с проникающими ранениями – в тяжелом состоянии.
Подоспевшие полицейские открыли огонь по преступнику. Убит он или ранен – неизвестно, по официальной информации – нейтрализован. В полиции произошедшее называют терактом. Идет расследование.
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Шокирующие кадры пришли из Израиля. В Иерусалиме совершено нападение на людей. Инцидент произошел на трамвайной остановке. Нападавший успел ранить ножом двоих –...
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