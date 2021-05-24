Лукашенко и Путин встретятся 28 мая в Сочи

Источник материала: ОНТ

Главы Беларуси и России встретятся 28 мая в Сочи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Это третий визит с начала года Президента Беларуси в Россию. Первый был 22 февраля. Тогда встреча с Путиным также проходила в Сочи. 22 апреля главы государств общались в Москве.

Фото: Пресс-служба Президента России

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