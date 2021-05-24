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Лукашенко и Путин встретятся 28 мая в Сочи
Источник материала: ОНТ
Главы Беларуси и России встретятся 28 мая в Сочи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Это третий визит с начала года Президента Беларуси в Россию. Первый был 22 февраля. Тогда встреча с Путиным также
Фото: Пресс-служба Президента России
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Главы Беларуси и России встретятся 28 мая в Сочи. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Это третий визит с начала года Президента Беларуси в Россию. Первый был 22 февраля....
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