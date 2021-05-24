|
МИД: Беларусь готова принять экспертов и обсудить экстренную посадку самолёта авиакомпании Ryanair в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Беларусь готова принять экспертов и продемонстрировать все материалы по ситуации с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом заявили в министерстве иностранных дел. В стране создана комиссия, которая будет расследовать обстоятельства, но некоторые страны уже поспешили сделать свои выводы, преследуя конкретные геополитические цели.
Напомним, 23 мая самолёт следовал из Афин в Вильнюс. Когда борт находился над территорией нашей страны, поступила информация о том, что лайнер заминирован. Отреагировали на сообщение согласно инструкции – пилоты Ryanair приняли решение садиться в Минске, опираясь на главный фактор – безопасность. Все действия осуществлялись согласно международным инструкциям. В соответствии с международным договором, было дано разрешение на посадку. О ситуации оперативно доложили Президенту Беларуси. Было дано распоряжение принять все необходимые меры. После разворота борта на ЧП отреагировали военно-воздушные силы страны. После приземления к работе приступили саперы. Ситуацию комментируют в МИД Беларуси.
Среди пассажиров этого рейса оказался основатель одного из польских экстремистских телеграм-каналов Роман Протасевич. Он задержан, так как числится в списке причастных к террористической деятельности. В прошлом году был куратором экстремистского телеграм-канала, управлял действиями радикальных группировок и создавал фейки, чтобы провоцировать массовые беспорядки.
На инцидент в воздушном пространстве Беларусь отреагировала, предприняв все меры, согласно установленным международным правилам. Но сейчас Запад активно ищет в этом политический контекст и игнорирует подобные ситуации, которые случались в других странах и действительно носили исключительно политический характер. Буквально по пунктам это сейчас разбирают эксперты и политологи.
Попытка политизировать ситуацию налицо. Об этом уже заявил и министр иностранных дел России. Во время своего интервью Сергей Лавров подчеркнул, что ситуация в Беларуси стабилизировалась, но при этом Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела нашей страны.
Шокирующей реакцию Запада назвала и официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она написала на своей странице в социальных сетях.
Напомним, когда самолёт был полностью осмотрен специалистами, информация о минировании не подтвердилась, борт успешно вылетел в Вильнюс. По факту ложного сообщения возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД: Беларусь готова принять экспертов и обсудить экстренную посадку самолёта авиакомпании Ryanair в Минске
Беларусь готова принять экспертов и продемонстрировать все материалы по ситуации с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом заявили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)