МИД: Беларусь готова принять экспертов и обсудить экстренную посадку самолёта авиакомпании Ryanair в Минске

Источник материала: ОНТ

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Беларусь готова принять экспертов и продемонстрировать все материалы по ситуации с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом заявили в министерстве иностранных дел. В стране создана комиссия, которая будет расследовать обстоятельства, но некоторые страны уже поспешили сделать свои выводы, преследуя конкретные геополитические цели.





Напомним, 23 мая самолёт следовал из Афин в Вильнюс. Когда борт находился над территорией нашей страны, поступила информация о том, что лайнер заминирован. Отреагировали на сообщение согласно инструкции – пилоты Ryanair приняли решение садиться в Минске, опираясь на главный фактор – безопасность. Все действия осуществлялись согласно международным инструкциям. В соответствии с международным договором, было дано разрешение на посадку. О ситуации оперативно доложили Президенту Беларуси. Было дано распоряжение принять все необходимые меры. После разворота борта на ЧП отреагировали военно-воздушные силы страны. После приземления к работе приступили саперы. Ситуацию комментируют в МИД Беларуси.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси: «Правила авиационной безопасности – это абсолютный приоритет, везде и для всех. В этой связи действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров, представляются полностью оправданными. Вот с этой точки зрения, с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена совместными усилиями, и нужно, прежде всего, смотреть на этот инцидент. Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам. На этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается».

Среди пассажиров этого рейса оказался основатель одного из польских экстремистских телеграм-каналов Роман Протасевич. Он задержан, так как числится в списке причастных к террористической деятельности. В прошлом году был куратором экстремистского телеграм-канала, управлял действиями радикальных группировок и создавал фейки, чтобы провоцировать массовые беспорядки.

Алексей Дзермант, политолог: «Это никакой не журналист, не блогер, общественный активист. Это известный в определённых кругах радикал и экстремист, который в Беларуси в августе 2020 года был причастен к ведению экстремистских телеграм-каналов, к организации сети, которая планировала цветную революцию в Беларуси. Соответственно, обвинения, которые ему предлагает белорусская сторона, весьма серьезны и существенны, и совершенно непонятно, почему Запад применяет к Протасевичу двойные стандарты, утверждая, что это просто безобидный журналист. Когда им необходимо преследовать своих врагов и противников, западные государства не останавливаются ни перед чем».

На инцидент в воздушном пространстве Беларусь отреагировала, предприняв все меры, согласно установленным международным правилам. Но сейчас Запад активно ищет в этом политический контекст и игнорирует подобные ситуации, которые случались в других странах и действительно носили исключительно политический характер. Буквально по пунктам это сейчас разбирают эксперты и политологи.

Геворг Мирзаян, политолог: «2013 год, наши большие американские друзья вообще без оснований сажают самолёт Эво Моралеса в Вене для досмотра, ищут там Сноудена. Ок. Американцы – позволено, наверное. 2016 год, наши киевские друзья возвращают самолёт "Белавиа", чтобы задержать Армена Мартиросяна, который, по их мнению, был там каким-то суперактивистом Майдана. Потом его, кстати, отпускают. Что, кто-то из-за этого против Украины вводил санкции? Обвинял её в пиратстве на международном уровне? Закрывали воздушное пространство? Нет, такого не было».

Попытка политизировать ситуацию налицо. Об этом уже заявил и министр иностранных дел России. Во время своего интервью Сергей Лавров подчеркнул, что ситуация в Беларуси стабилизировалась, но при этом Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела нашей страны.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: «Запад продолжает масштабную медийную, политическую и финансовую поддержку белорусской эмигрантской оппозиции. Надеемся, что белорусский народ проявит свойственную ему мудрость и не пойдет на поводу у тех, кто пытается использовать ситуацию в своих корыстных интересах. Россия, разумеется, не оставит Беларусь в беде. Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений – братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности».

Шокирующей реакцию Запада назвала и официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она написала на своей странице в социальных сетях.

Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел России: «Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Беларуси "шокирующим". Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолёта Президента Боливии по запросу США и на Украине – после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других».

Напомним, когда самолёт был полностью осмотрен специалистами, информация о минировании не подтвердилась, борт успешно вылетел в Вильнюс. По факту ложного сообщения возбуждено уголовное дело.

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