Первый энергоблок Белорусской АЭС готов к промышленной эксплуатации

Источник материала: ОНТ

Первый энергоблок Белорусской АЭС подготовлен к промышленной эксплуатации. Этап комплексного обследования успешно завершен.





Для этого 15 суток блок работал на 100-процентной мощности. И замечаний у специалистов в этот период не возникло. Сейчас будет подготовлена вся необходимая документация. Это последнее, что нужно сделать перед промышленной эксплуатацией, её начало намечено на первую половину этого года. Ввод второго энергоблока ожидается в следующем году.

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