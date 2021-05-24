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Первый энергоблок Белорусской АЭС готов к промышленной эксплуатации
Источник материала: ОНТ
Первый энергоблок Белорусской АЭС подготовлен к промышленной эксплуатации. Этап комплексного обследования успешно завершен.
Для этого 15 суток блок работал на 100-процентной мощности. И замечаний у специалистов в этот период не возникло. Сейчас будет подготовлена вся необходимая документация. Это последнее, что нужно сделать перед промышленной эксплуатацией, её начало намечено на первую половину этого года. Ввод второго энергоблока ожидается в следующем году.
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Первый энергоблок Белорусской АЭС подготовлен к промышленной эксплуатации. Этап комплексного обследования успешно завершен. Для этого 15 суток блок работал на...
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