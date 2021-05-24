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Не подтвердилось сообщение о теракте на самолете Lufthansa
Источник материала: ОНТ
Сообщение о планируемом теракте, которое поступило ранее на электронную почту аэропорта, на самолете авиакомпании Lufthansa не подтвердилось. Об этом
Самолет вылетел в 16:22. Аэропорт работает в штатном режиме.
Фото: БЕЛТА
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Сообщение о планируемом теракте, которое поступило ранее на электронную почту аэропорта, на самолете авиакомпании Lufthansa не подтвердилось. Об...
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