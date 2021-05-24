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Центровая Елена Левченко стала чемпионкой Греции
Источник материала: Партизан
Женская команда «Панатинаикоса» выиграла чемпионат Греции.
Елена Левченко стала чемпионкой Греции в команде «Панатинаикоса»
Женская команда «Панатинаикоса» выиграла чемпионат Греции.
В составе клуба трофей выиграла беларусская баскетболистка Елена Левченко.
В решающем матче финальной серии «Панатинаикос» оказался сильнее «Олимпиакоса» (74:66).
Левченко — чемпионка Литвы (2007), чемпионка России (2009, 2012), обладатель Кубка России (2009, 2012), бронзовый призер Евролиги (2008, 2009, 2012), серебряный призер Кубка России (2008), бронзовый призер чемпионата России (2008), бронзовый призер чемпионата Европы (2007), финалистка WNBA (2010), чемпионка Польши (признана MVP финала, 2011), лучшая центровая чемпионата мира (2010).
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Женская команда «Панатинаикоса» выиграла чемпионат Греции.
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