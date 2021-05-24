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В ICAO заявили, что не могут запретить полеты над Беларусью

24.05.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Секретариате Международной организации гражданской авиации (ICAO) заявили, Организация не имеет достаточных полномочий для закрытия воздушных пространств и никогда не занималась этим.

В Секретариате Международной организации гражданской авиации (ICAO) заявили, что не обладают необходимыми полномочиями для закрытия воздушного пространства и ситуациям, связанным с вынужденной посадкой самолетов. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 24 мая, сообщении организации в Twitter.

«Закрытие воздушного пространства и полномочия по вынужденной посадке самолетов никогда не были частью полномочий секретариата по Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации – ред.)», — говорится в сообщении.

В то же время накануне, сразу после инцидента с посадкой самолета компании Ryanair в Минске, в ICAO заявляли, что это может противоречить Конвенции о международной гражданской авиации, пишет telegraf.by
 
Теги: Минск
 
 
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В Секретариате Международной организации гражданской авиации (ICAO) заявили, Организация не имеет достаточных полномочий для закрытия воздушных пространств и...
 
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