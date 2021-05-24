В ICAO заявили, что не могут запретить полеты над Беларусью

В Секретариате Международной организации гражданской авиации (ICAO) заявили, что не обладают необходимыми полномочиями для закрытия воздушного пространства и ситуациям, связанным с вынужденной посадкой самолетов. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 24 мая, сообщении организации в Twitter.





«Закрытие воздушного пространства и полномочия по вынужденной посадке самолетов никогда не были частью полномочий секретариата по Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации – ред.)», — говорится в сообщении.





пишет telegraf.by В то же время накануне, сразу после инцидента с посадкой самолета компании Ryanair в Минске , в ICAO заявляли, что это может противоречить Конвенции о международной гражданской авиации,telegraf.by







