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Минус 26 авиарейсов в день. Литва запретила использовать свои аэропорты самолетам, которые пролетели над Беларусью

24.05.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Литвы запретит прилеты и вылеты самолетов, маршрут которых проходит над территорией Беларуси, заявила журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Такое решение власти Литвы приняли ради безопасности путешественников.



 "Что касается полетов в Литву и из Литвы через воздушное пространство Беларуси, несмотря на то, что некоторые авиакомпании сами решили отменить такие полеты, ради безопасности путешественников предложено принять соответствующее решение правительства", – сказала Шимоните. 

Министр транспорта и сообщения Марюс Скуодис пояснил, что это значит. "Любые полеты в Литву и из нее через Беларусь запрещены", – сказал он. Скуодис сказал, что запрет коснется 10 направлений. "Правительство решило принять такое решение - запретить полеты над Беларусью. Наши данные показали, что это коснется 26 рейсов в сутки (...) Это все полеты на юг – Турция, те же Афины", – сказал министр. "Это не означает запрет на полеты, это значит, что авиакомпании должны выбирать другой маршрут", – отметил Скуодис. МИД Литвы предложил авиакомпаниям ЕС отменить полеты над Беларусью. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на Совете ЕС предложил запретить белорусским авиакомпаниям летать в страны ЕС и внести компанию Belavia в четвертый пакет санкций. Министр сказал, что другие страны поддерживают эту идею. 
Однако Литва решила принять подобное решение самостоятельно. 

Министр сказал, что другие страны ЕС попросят принять такие же решения. Правительство Литвы надеется, что такое же решение примет и Евросоюз.
 
 
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Правительство Литвы запретит прилеты и вылеты самолетов, маршрут которых проходит над территорией Беларуси, заявила журналистам премьер-министр Литвы Ингрида...
 
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