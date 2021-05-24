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Озвучены результаты жеребьевки участников 2 раунда футбольного Кубка Беларуси
Источник материала: Партизан
В ходе жеребьевки в понедельник были определены пары соперников на матчи второго квалификационного раунда "Париматч - Кубка Беларуси" сезона 2021/2022, сообщила Ассоциация "Белорусская федерация футбола".
На данном этапе розыгрыша 31-го сезона второго по значимости национального трофея в борьбу вступили команды первой лиги, среди которых трехкратный победитель турнира бобруйская "Белшина", а также новополоцкий "Нафтан", который завоевывал трофей дважды. Футбольный клуб "Шахтер-Петриков" не принимает участие в турнире так как является фарм-клубом солигорского "Шахтера", а "НФК Крумкачы" вступят в борьбу за трофей на стадии 1/16 финала благодаря тому, что на данный момент лидируют во втором дивизионе,
2-й квалификационный раунд "Париматч - Кубка Беларуси" сезона 2021/2022
"БК Макслайн" (Рогачев) - "Волна-Пинск"
"Стэнлес" (Пинск) - "Слоним"
ФСК "Гродненский" (Скидель) - "Лида"
"Кронон" (Столбцы) - "Днепр-Могилев"
"Копыль" - "Орша"
"Ивацевичи-СДЮШОР" - "Арсенал" (Дзержинск)
"Газовик" (Витебск) - "Нафтан" (Новополоцк)
"Атлант" (Кобрин) - "Белшина" (Бобруйск)
"Сенно" - ГОБЖД (Гомель)
"Островец" - "Барановичи"
"Малорита" - "Костюковичи"
"Осиповичи" - "Молодечно"
"Лепель" - "Смолевичи"
"Цементник" (Красносельский) - "Партизан" (Солигорск)
ГОЛХУ (Гомель) - "Узда"
Поединки 2-го квалификационного раунда пройдут 29-30 мая 2021 года.
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В ходе жеребьевки в понедельник были определены пары соперников на матчи второго квалификационного раунда "Париматч - Кубка Беларуси" сезона 2021/2022, сообщила...
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