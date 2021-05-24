Озвучены результаты жеребьевки участников 2 раунда футбольного Кубка Беларуси

На данном этапе розыгрыша 31-го сезона второго по значимости национального трофея в борьбу вступили команды первой лиги, среди которых трехкратный победитель турнира бобруйская "Белшина", а также новополоцкий "Нафтан", который завоевывал трофей дважды. Футбольный клуб "Шахтер-Петриков" не принимает участие в турнире так как является фарм-клубом солигорского "Шахтера", а "НФК Крумкачы" вступят в борьбу за трофей на стадии 1/16 финала благодаря тому, что на данный момент лидируют во втором дивизионе,interfax.by