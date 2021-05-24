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«Белавиа» на месяц приостанавливает полеты в Вильнюс

24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Соответствующее сообщение появилось на сайте компании.

– В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года (по белорусскому времени).

Мы приносим свои извинения, а также сожалеем о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам. Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов, – сообщает авиакомпания.

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