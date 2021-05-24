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«Белавиа» на месяц приостанавливает полеты в Вильнюс
24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Соответствующее сообщение появилось на сайте компании.
– В связи с
Мы приносим свои извинения, а также сожалеем о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам. Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов, – сообщает авиакомпания.
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