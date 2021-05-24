Жесткая посадка. Поимкой Протасевича Минск запугивает политических врагов

Посадка в Минске самолета Ryanair, из которого силовики достали оппозиционера Романа Протасевича, вызвала капитальнейший международный скандал. И белорусские власти не могли этого не предвидеть. Ради чего они пошли на дальнейшее обострение отношений с Западом?





Официальный Минск пытается обрисовать дело так, что Протасевич, мол, попался абсолютно случайно. А на самом деле белорусская сторона спасала-де Европу от угрозы (а вдруг и в самом деле была бы бомба на борту?) и только потому посадила летевший из Афин в Вильнюс иностранный лайнер.

Европа и Вашингтон, судя по реакции , в эту невинную версию не верят ни капельки. Тамошние политики полагают, что ради поимки своего врага режим поставил под угрозу жизнь граждан стран ЕС, безопасность полетов. Звучат жесткие обвинения. Угоном самолета по приказу властей, «пиратством, спонсируемым государством» назвал произошедшее глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири. Также он предположил, что на борту самолета находилось несколько агентов КГБ.

Многие независимые эксперты и рядовые белорусы, судя по комментариям в СМИ и соцсетях, тоже склонны видеть за этим лихим сюжетом хорошо продуманную операцию белорусских спецслужб. Тем более что большие начальники в погонах ранее публично грозились достать кровожадную, по их словам, оппозицию где угодно. История с поимкой Протасевича хорошо укладывается в русло этих заявлений в духе «у нас длинные руки», так что убедить широкую аудиторию в иной трактовке — ну очень неблагодарная задача.

Зачем он так нужен режиму?

Эмигрировавший в 2019 году Польшу журналист и блогер Протасевич, конечно, попортил крови белорусской властной верхушке, редактируя в прошлом году, когда грянули массовые протесты , телеграм-канал, который белорусские власти позже объявили экстремистским.

Волна белорусской революции покачнула режим, явно напугала его верхушку. И некоторые оппозиционные телеграм-каналы действительно претендовали на координацию уличных акций, вели жесткое информационное противоборство с режимом.

Но сейчас протесты закатаны в асфальт , координировать нечего. Зачем же арест Протасевича настолько понадобился властям, что они пренебрегли всеми неприятными для себя последствиями в международном плане?

«Здесь работают не столько вещи рациональные, сколько эмоциональные. Например, желание отомстить за те шоки, которые власти пережили в прошлом году», — считает эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич.

Также властям важно фактом поимки одного из врагов вдохновить своих сторонников — «дескать, смотрите, какие мы крутые», отметил аналитик в комментарии для Naviny.by.

Вообще задержание Протасевича, считает эксперт, очень выгодно властям в пропагандистском плане: «Он, возможно, что-то расскажет, и потом по телевизору объявят: смотрите, западные спецслужбы организовали цветную революцию в Беларуси».

Действительно, с самого начала протестов белорусское руководство продвигало конспирологическую концепцию, что всю эту кашу заварили западные подрывные центры. И мы уже видели, что здешние силовики умеют развязывать язык попавшим за решетку. Так что устами Протасевича, не исключено, попытаются дискредитировать борющихся против системы Александра Лукашенко, и прежде всего тех, кого он именует беглыми.

И, конечно же, поимка Протасевича преследует цель «запугать лидеров эмигрантской оппозиции», подчеркивает собеседник Naviny.by.

Стоит добавить, что этот сюжет, переплевывающий всякие голливудские блокбастеры, безусловно впечатляет и всю протестную часть белорусского общества. Власти как бы показывают: уж если мы можем достать и тех, кто вроде бы обезопасил себя выездом за бугор, то вас, голубчиков, тем более возьмем за жабры в любой момент.

О последствиях же этой истории, уже вызвавшей сильный резонанс в мире, в белорусских властных структурах не слишком задумываются, точнее — «не ожидают, что последствия окажутся очень серьезными», считает Карбалевич.

Москве на руку продолжение войны Лукашенко с Западом

На этом фоне любопытно отследить реакцию Москвы на этот скандал. Да, представитель МИД РФ Мария Захарова в своем фирменном стиле попыталась отбрить Запад: мол, вспомните свои художества типа «принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана».

Но заступничество по принципу «уж чья бы корова мычала» получилось неуклюжим: таким образом как бы косвенно признается, что Минск проводил спецоперацию, принуждал ирландский борт к посадке.

Однако в целом Москва отреагировала сдержанно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать инцидент с самолетом Ryanair: мол, давать оценку этой ситуации должны международные авиационные власти. Глава российской дипломатии Сергей Лавров высказался «за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, на основе всей имеющейся информации».

То есть российское руководство, похоже, не готово безоговорочно вписываться за союзника в этой истории. Почему?

Минский аналитик-международник Андрей Федоров в комментарии для Naviny.by не исключил, что у белорусских властей был расчет втянуть Москву в скандал с посадкой самолета Ryanair и задержанием Протасевича. «А если Москва [в этой истории] окажется в одном окопе с Минском, то ей будет не с руки дожимать [белорусское руководство] в плане своих пожеланий насчет конституционной реформы , транзита власти и так далее», — такой видит аналитик возможную логику белорусской стороны.

Москве же не хотелось бы увязать в сюжете, в котором аргументы Минска выглядят не слишком убедительно, терять свои преимущества на переговорах с Лукашенко, полагает собеседник Naviny.by.

Стоит добавить, что по мнению ряда комментаторов к операции с поимкой Протасевича могли приложить руку и российские спецслужбы.

Так или иначе, скандал с самолетом Ryanair и задержанием оппозиционера-эмигранта выгоден Москве, считает Карбалевич: «Лукашенко в изоляции, новая конфронтация с Западом, сжигаются мосты».

Минск рассчитывает еще поторговаться, но пока конфликт разрастается

В принципе, это выглядит политологической аксиомой: чем хуже отношения Лукашенко с Западом, тем больше он зависим от Кремля. Так что история с пленением Протасевича потенциально ухудшает позиции вождя белорусского политического режима на восточном направлении.

Но ведь и Евросоюз учитывает эту опцию, когда вырабатывает меры воздействия на белорусский режим. В Брюсселе традиционно опасаются, что излишнее давление вдавит Беларусь в Россию.

Второе опасение Запада сейчас заключается в том, что режим, отвечая на санкции , окончательно уничтожит политическую оппозицию, структуры гражданского общества, независимые СМИ в стране. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в апреле открытым текстом обрисовал такую перспективу: мол, если санкции будут усиливаться, «не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры».

Белорусские власти, вероятно, рассчитывают на то, что Запад с его «гнилым гуманизмом» дрогнет и не станет очень уж ужесточать подход.

Иные комментаторы полагают, что историей с самолетом Ryanair белорусское руководство, которое считает европейских политиков слабаками, тестирует коллективный Запад: проглотит ли он и эту пилюлю?

Вдобавок ко всему Протасевич, которого белорусские правозащитники уже признали политическим заключенным, может стать (наряду с другими заметными персонами за решеткой ) ценным товаром в предполагаемом торге режима с Западом за выход из изоляции, разморозку отношений. Вот вам и еще один мотив властей пойти на издержки в истории с сенсационной посадкой ирландского борта в Минске.

Однако оправдаются ли такие расчеты? Пока весь этот сюжет обрастает скверными последствиями, как снежный ком. На фоне скандала с самолетом вспыхнул дипломатический конфликт с Латвией: Минск объявил, что высылает не только ее посла, но и все посольство за инцидент с госфлагом Беларуси в Риге. Латвия ответила зеркально.

Узел конфликта с Западом затягивается еще туже. И в Беларуси станет еще мрачнее.