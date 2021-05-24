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Жесткая посадка. Поимкой Протасевича Минск запугивает политических врагов
Источник материала: Навiны
Официальный Минск пытается обрисовать дело так, что Протасевич, мол, попался абсолютно случайно. А на самом деле белорусская сторона спасала-де Европу от угрозы (а вдруг и в самом деле была бы бомба на борту?) и только потому посадила летевший из Афин в Вильнюс иностранный лайнер.
Европа и Вашингтон, судя по
Многие независимые эксперты и рядовые белорусы, судя по комментариям в СМИ и соцсетях, тоже склонны видеть за этим лихим сюжетом хорошо продуманную операцию белорусских спецслужб. Тем более что большие начальники в погонах ранее публично грозились достать кровожадную, по их словам, оппозицию где угодно. История с поимкой Протасевича хорошо укладывается в русло этих заявлений в духе «у нас длинные руки», так что убедить широкую аудиторию в иной трактовке — ну очень неблагодарная задача.
Зачем он так нужен режиму?
Эмигрировавший в 2019 году Польшу журналист и блогер Протасевич, конечно, попортил крови белорусской властной верхушке, редактируя в прошлом году, когда грянули
Волна
Но сейчас протесты
«Здесь работают не столько вещи рациональные, сколько эмоциональные. Например, желание отомстить за те шоки, которые власти пережили в прошлом году», — считает эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич.
Также властям важно фактом поимки одного из врагов вдохновить своих сторонников — «дескать, смотрите, какие мы крутые», отметил аналитик в комментарии для Naviny.by.
Вообще задержание Протасевича, считает эксперт, очень выгодно властям в пропагандистском плане: «Он, возможно, что-то расскажет, и потом по телевизору объявят: смотрите, западные спецслужбы организовали цветную революцию в Беларуси».
Действительно, с самого начала протестов белорусское руководство
И, конечно же, поимка Протасевича преследует цель «запугать лидеров эмигрантской оппозиции», подчеркивает собеседник Naviny.by.
Стоит добавить, что этот сюжет, переплевывающий всякие голливудские блокбастеры, безусловно впечатляет и всю протестную часть белорусского общества. Власти как бы показывают: уж если мы можем достать и тех, кто вроде бы обезопасил себя выездом за бугор, то вас, голубчиков, тем более возьмем за жабры в любой момент.
О последствиях же этой истории, уже вызвавшей сильный резонанс в мире, в белорусских властных структурах не слишком задумываются, точнее — «не ожидают, что последствия окажутся очень серьезными», считает Карбалевич.
Москве на руку продолжение войны Лукашенко с Западом
На этом фоне любопытно отследить реакцию Москвы на этот скандал. Да, представитель МИД РФ Мария Захарова в своем фирменном стиле попыталась отбрить Запад: мол, вспомните свои художества типа «принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана».
Но заступничество по принципу «уж чья бы корова мычала» получилось неуклюжим: таким образом как бы косвенно признается, что Минск проводил спецоперацию, принуждал ирландский борт к посадке.
Однако в целом Москва отреагировала сдержанно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
То есть российское руководство, похоже, не готово безоговорочно вписываться за союзника в этой истории. Почему?
Минский аналитик-международник Андрей Федоров в комментарии для Naviny.by не исключил, что у белорусских властей был расчет втянуть Москву в скандал с посадкой самолета Ryanair и задержанием Протасевича. «А если Москва [в этой истории] окажется в одном окопе с Минском, то ей будет не с руки дожимать [белорусское руководство] в плане своих пожеланий насчет
Москве же не хотелось бы увязать в сюжете, в котором аргументы Минска выглядят не слишком убедительно, терять свои преимущества на переговорах с Лукашенко, полагает собеседник Naviny.by.
Стоит добавить, что по мнению ряда комментаторов к операции с поимкой Протасевича могли приложить руку и российские спецслужбы.
Так или иначе, скандал с самолетом Ryanair и задержанием оппозиционера-эмигранта выгоден Москве, считает Карбалевич: «Лукашенко в изоляции, новая конфронтация с Западом, сжигаются мосты».
Минск рассчитывает еще поторговаться, но пока конфликт разрастается
В принципе, это выглядит политологической аксиомой: чем хуже отношения Лукашенко с Западом, тем больше он
Но ведь и Евросоюз учитывает эту опцию, когда вырабатывает меры воздействия на белорусский режим. В Брюсселе традиционно опасаются, что излишнее давление вдавит Беларусь в Россию.
Второе опасение Запада сейчас заключается в том, что режим, отвечая на
Белорусские власти, вероятно, рассчитывают на то, что Запад с его «гнилым гуманизмом» дрогнет и не станет очень уж ужесточать подход.
Иные комментаторы полагают, что историей с самолетом Ryanair белорусское руководство, которое считает европейских политиков слабаками, тестирует коллективный Запад: проглотит ли он и эту пилюлю?
Вдобавок ко всему Протасевич, которого белорусские правозащитники уже признали политическим заключенным, может стать (наряду с другими заметными
Однако оправдаются ли такие расчеты? Пока весь этот сюжет обрастает скверными последствиями, как снежный ком. На фоне скандала с самолетом вспыхнул дипломатический конфликт с Латвией: Минск объявил, что высылает не только ее посла, но и все посольство за
Узел конфликта с Западом затягивается еще туже. И в Беларуси станет еще мрачнее.
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