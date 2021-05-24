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Еще 13 человек судят по «делу о хороводе» в Бресте

24.05.2021 20:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В суде Московского района Бреста 24 мая началось рассмотрение пятого «дела о хороводе», сообщает телеграм-канал «Весна. Брест».

Еще 13 человек судят по «делу о хороводе» в Бресте

Фигурантов дела 13: Игорь Винокуров, Сергей Ксенжук, Дмитрий Курганов, Елена Лойко, Радион Медушевский, София Ништ, Андрей Немирский, Андрей Онискевич, Илья Полховский, Екатерина Смирнова, Никита Уваров, Александр Храпко и Галина Чугунова, передает БелаПАН.

Их обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Восемь подсудимых признали вину полностью, остальные — частично.

Приговор фигурантам первого уголовного «дела о хороводе» вынес 25 февраля суд Ленинского района Бреста. Тогда осудили 10 человек. Двум назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, пяти — полтора года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Двое осуждены на полтора года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, один — на год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

15 марта этим же судом назначено наказание восьми фигурантам второго уголовного «дела о хороводе». Один приговорен к одному году и восьми месяцам лишения свободы, еще один — к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Двум назначено два года ограничения свободы, еще трем — полтора года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, одному — полтора года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

7 мая суд Московского района Бреста вынес приговор 14 фигурантам третьего уголовного «дела о хороводе». Один осужден на год лишения свободы в исправительной колонии общего режима, пятеро — к двум годам ограничения свободы, двое — к полутора годам ограничения свободы (все — с направлением в исправительное учреждение открытого типа). Троим суд назначил два года ограничения свободы, еще троим — полтора года (все шестеро без направления в исправительное учреждение открытого типа). Все фигуранты этих дел признаны виновными по ч. 1 ст. 342 УК.

14 мая в суде Брестского района начали рассматривать четвертое «дело о хороводе». Судят 12 человек: Ольгу Глушень, Романа Демидовича, Марину Дорошук, Виктора Корольчука, Олесю Кромчанину, Андрея Лешко и Полину Лешко (муж и жена), Светлану Марчук, Николая Попеку, Арсения Синяка и его отца Евгения Синяка. Их также обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК.

Согласно обвинению, фигуранты «дел о хороводе» 13 сентября 2020 года приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии в центре Бреста. Находясь на проезжей части пересечения проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко, в группе с иными лицами они «умышленно приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок».

 
Теги: Брест
 
 
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В суде Московского района Бреста 24 мая началось рассмотрение пятого «дела о хороводе», сообщает телеграм-канал «Весна. Брест».
 
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