ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Латвия ответила: из страны высылают посла и всех белорусских дипломатов

24.05.2021 20:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Латвия высылает из страны посла и всех белорусских дипломатов Латвия в ответ на действия Беларуси высылает посла республики и всех дипломатов.

Латвия ответила: из страны высылают посла и всех белорусских дипломатов
Мэр Риги с БЧБ-флагом © Twitter.com
«В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Беларуси для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений», – сделали сообщение в МИД Латвии, сообщает РИА «Новости».

Напомним, послу Латвии и другим сотрудникам посольства предложено покинуть Белоруссию после оскорбления государственного флага республики в Риге.

Вместо государственного флага Белоруссии на Чемпионате мира по хоккею.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Латвия высылает из страны посла и всех белорусских дипломатов Латвия в ответ на действия Беларуси высылает посла республики и всех дипломатов.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белавиа» отменяет полеты в Вильнюс с 25 мая. Что делать с билетами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by