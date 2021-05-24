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Латвия ответила: из страны высылают посла и всех белорусских дипломатов
Источник материала: Партизан
Латвия высылает из страны посла и всех белорусских дипломатов Латвия в ответ на действия Беларуси высылает посла республики и всех дипломатов.
Мэр Риги с БЧБ-флагом © Twitter.com
«В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Беларуси для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений», – сделали сообщение в МИД Латвии,
Напомним, послу Латвии и другим сотрудникам посольства предложено покинуть Белоруссию после оскорбления государственного флага республики в Риге.
Вместо государственного флага Белоруссии на Чемпионате мира по хоккею.
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Латвия высылает из страны посла и всех белорусских дипломатов Латвия в ответ на действия Беларуси высылает посла республики и всех дипломатов.
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