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«Белавиа» отменяет полеты в Вильнюс с 25 ма
Источник материала: Навiны
«Белавиа» отменяет полеты в Вильнюс с 25 мая, информировали в пресс-службе национального авиаперевозчика.
«В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая с 03:00 до 02:59 26 июня (по белорусскому времени)», — говорится в сообщении.
Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета, обратившись по месту их покупки.
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«Белавиа» отменяет полеты в Вильнюс с 25 мая, информировали в пресс-службе национального авиаперевозчика.
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