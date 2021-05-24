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«Белавиа» отменяет полеты в Вильнюс с 25 ма

24.05.2021 20:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Белавиа» отменяет полеты в Вильнюс с 25 мая, информировали в пресс-службе национального авиаперевозчика.

«Белавиа» отменяет полеты в Вильнюс с 25 ма

«В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая с 03:00 до 02:59 26 июня (по белорусскому времени)», — говорится в сообщении.

Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета, обратившись по месту их покупки.

 
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«Белавиа» отменяет полеты в Вильнюс с 25 мая, информировали в пресс-службе национального авиаперевозчика.
 
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