ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Малайзии столкнулись поезда в метро — пострадали 166 человек, 47 в тяжелом состоянии

24.05.2021 20:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Около 166 человек пострадали в результате столкновения двух поездов на участке линии метро возле станции KLCC в Куала-Лумпуре (Малайзия), 47 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила газета Malay Mail со ссылкой на министра транспорта Ви Ка Сионга.

По его словам, инцидент произошел в 20:33 по местному времени. Один из столкнувшихся поездов перевозил пассажиров, второй запустили в тестовом режиме, он был пустым. Министр транспорта страны уточнил, что в момент столкновения в первом поезде находились 232 человека.

«47 человек, которые были тяжело ранены, отправлены в больницу», — сказал он, добавив, что на место происшествия направлен медицинский персонал для оказания помощи остальным пострадавшим.

О смертельных случаях не сообщалось.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 166 человек пострадали в результате столкновения двух поездов на участке линии метро возле станции KLCC в Куала-Лумпуре (Малайзия), 47 …Читать далее…
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белавиа» отменяет полеты в Вильнюс с 25 ма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by