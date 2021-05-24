В Малайзии столкнулись поезда в метро — пострадали 166 человек, 47 в тяжелом состоянии

Источник материала: Onliner

Около 166 человек пострадали в результате столкновения двух поездов на участке линии метро возле станции KLCC в Куала-Лумпуре (Малайзия), 47 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила газета Malay Mail со ссылкой на министра транспорта Ви Ка Сионга.

По его словам, инцидент произошел в 20:33 по местному времени. Один из столкнувшихся поездов перевозил пассажиров, второй запустили в тестовом режиме, он был пустым. Министр транспорта страны уточнил, что в момент столкновения в первом поезде находились 232 человека.

«47 человек, которые были тяжело ранены, отправлены в больницу», — сказал он, добавив, что на место происшествия направлен медицинский персонал для оказания помощи остальным пострадавшим.

О смертельных случаях не сообщалось.