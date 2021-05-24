ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минск расследует инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair

24.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский истребитель к самолету Ryanair не приближался. Визуального контакта не было. Об этом рассказал во время брифинга генерал-майор Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами Вооруженных сил Беларуси, передает «МИР 24».

Сопровождающий МиГ-29 подняли в воздух, когда «Боинг» находился в районе на пути в аэропорт Минска. Это произошло накануне на рейсе Афины – Вильнюс.

Во время полета пришло сообщение о минировании лайнера. У пилота на выбор были аэропорты Львова, Варшавы и город вылета. Но командир экипажа, литовец, принял решение сесть в Минске: позволяли условия аэропорта, погоды. Белорусская сторона начала расследование инцидента и готова предоставить материалы иностранным экспертам.

«Мы обращаемся к Международной организации гражданской авиации (ИКАО), к представителям заинтересованных авиационных администраций [с призывом] принять участие в беспристрастном расследовании произошедшего события», – заявил директор Департамента по авиации Республики Беларусь Артем Сикорский.

«Мы готовы предоставить всю объективную информацию. В первую очередь материалы переговоров «диспетчер-пилот». А также просим соответствующие авиационные администрации предоставить расшифровки переговоров с борта воздушного судна для того, чтобы доказать, что наши диспетчеры действовали в соответствии с международными обязательствами и никакого давления или принуждения к посадке воздушного судна не было», – подчеркнул он.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время полета пришло сообщение о минировании лайнера. У пилота на выбор были аэропорты Львова, Варшавы и город вылета. Но командир экипажа, литовец, принял...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава Еврокомисии: «Режим Лукашенко должен понять, что будут страшные последствия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by