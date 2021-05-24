Минск расследует инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский истребитель к самолету Ryanair не приближался. Визуального контакта не было. Об этом рассказал во время брифинга генерал-майор Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами Вооруженных сил Беларуси, передает «МИР 24».

Сопровождающий МиГ-29 подняли в воздух, когда «Боинг» находился в районе на пути в аэропорт Минска. Это произошло накануне на рейсе Афины – Вильнюс.

Во время полета пришло сообщение о минировании лайнера. У пилота на выбор были аэропорты Львова, Варшавы и город вылета. Но командир экипажа, литовец, принял решение сесть в Минске: позволяли условия аэропорта, погоды. Белорусская сторона начала расследование инцидента и готова предоставить материалы иностранным экспертам.

«Мы обращаемся к Международной организации гражданской авиации (ИКАО), к представителям заинтересованных авиационных администраций [с призывом] принять участие в беспристрастном расследовании произошедшего события», – заявил директор Департамента по авиации Республики Беларусь Артем Сикорский.

«Мы готовы предоставить всю объективную информацию. В первую очередь материалы переговоров «диспетчер-пилот». А также просим соответствующие авиационные администрации предоставить расшифровки переговоров с борта воздушного судна для того, чтобы доказать, что наши диспетчеры действовали в соответствии с международными обязательствами и никакого давления или принуждения к посадке воздушного судна не было», – подчеркнул он.