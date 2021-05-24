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Глава Еврокомисии: «Режим Лукашенко должен понять, что будут страшные последствия»
24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о заморозке инвестиционной помощи Евросоюза для Беларуси на сумму в размере €3 млрд.
Об этом она заявила по прибытии на саммит ЕС, сообщает
– В конечном итоге важно, чтобы в Европейском союзе был инвестиционный и экономический пакет на сумму €3 млрд, однако он останется замороженным до тех пор, пока Беларусь не станет демократической, - отметила она.
Вместе с тем глава Еврокомиссии добавила, что на саммите ЕС большое внимание будет уделено инциденту в Минске:
– Будет очень сильная реакция от ЕС. Режим Лукашенко должен понять, что будут страшные последствия.
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Заморожена инвестиционная помощь для Беларуси на €3 млрд.
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