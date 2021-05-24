«Просто месть». Спецоперация властей может иметь драматические последствия

Источник материала: Салiдарнасць

По просьбе Белсату политические эксперты комментируют скандальный инцидент с принудительной посадкой самолета «Ryanair» в Минске и задержанием блогера Романа Протасевича.





«Это месть»

Политолог Валерий Карбалевич считает, что месть была главной причиной решения властей Беларуси провести скандальную операцию против Романа Протасевича:

«Это месть за те неприятности, которые Протасевич принес белорусским властям в прошлом году во время массовых протестов, когда он был главным редактором телеграм-канала, который в Беларуси теперь признан экстремистским».

Карбалевич отмечает, что в случае недавней атаки на TUT.by власти еще могли думать о предотвращении каких-то угроз для себя в будущем. Однако в случае ареста блогера этой составляющей он не видит. Протасевич давно ушел с известного телеграм-канала, а канал, который он в последнее время редактировал, гораздо менее влиятелен и популярен. «Поэтому это, скорее всего, просто месть. Также это демонстрация всем противникам режима того, что все они будут наказаны», – добавляет эксперт.

Карбалевич считает, что реакция Запада на этот инцидент вряд ли будет «слишком радикальной».

«Возможно, какие-то авиакомпании не захотят больше летать в Беларусь. Возможно, будут какие-то санкции относительно «Белавиа». Но для белорусских властей это вообще сейчас неважно», – считает политолог.

«Сверхзадача белорусских властей – поднять уровень страха в обществе»

Политический аналитик Александр Класковский констатирует, что ситуация с арестом Протасевича осложняет отношения официального Минска с Европой. Однако сейчас этот вопрос для властей Беларуси не приоритетный.

«Возможно, в белорусском руководстве считают, что все равно сейчас такая ситуация, что этот инцидент ничего не изменит – все равно вводятся санкции, все равно нет перспектив диалога. Поэтому можно максимально зачистить политическое поле. Я думаю, что сверхзадача белорусских властей сегодня – это именно поднять уровень страха в обществе. Так или иначе эта история демонстрирует, что у белорусского режима действительно длинные руки», – говорит эксперт.

Класковский напоминает, что ранее силовики в своих публичных выступлениях обещали преследовать «кровожадную оппозицию» даже за границей. «То, что произошло с Протасевичем, очень похоже на реализацию таких угроз. Это делается для того, чтобы боялись оппоненты власти – и те, что находятся в Беларуси, и те, что находятся за границей. Чтобы даже у обывателей холодела душа», – добавляет он.

Аналитик отмечает, что за решеткой на Протасевича можно всячески воздействовать и заставить его «многое рассказать»:

«Все же Протасевич знает кухню информационной борьбы с режимом. И если какие-то «признания» от него прозвучат, то белорусская пропаганда будет широко использовать это для дискредитации оппозиции. Ведь властям очень важно всячески продвигать свою версию: якобы все протесты были инспирированы из-за рубежа».

Класковский не исключает, что в этой операции белорусские спецслужбы сотрудничали с российскими. Тем более что есть недавний пример такого сотрудничества – арест в Москве Александра Федуты и Юрия Зенковича.

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«Если говорить о политической стороне ситуации, то чем хуже отношения официального Минска с Западом, тем более зависим Лукашенко от Москвы. У него нет другого выхода. Если мосты на Запад сожжены, он должен теснее прижиматься к Москве и возможно даже через «не хачу» идти на какие-то значительные уступки, касающиеся тех же дорожных карт интеграции, продажи активов или размещения военных баз», – рассуждает аналитик.

«Белорусский вопрос попадет в повестку встречи Путина и Байдена»

Руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий не исключает, что операция по аресту Романа Протасевича проводилась при активном участии российских спецслужб, и считает эту деталь очень важной.

В частности, российские спецслужбы могли передать белорусской стороне информацию, что на этом рейсе будет оппозиционный блогер.

«Если это действительно так, то передача этой информации была направлена на то, чтобы спровоцировать белорусские власти на те действия, которые мы вчера как раз и наблюдали», – говорит он.

Сивицкий уверен, что данный инцидент «поспособствует еще большему закреплению за Беларусью имиджа страны-изгоя и усилению санкционного давления со стороны Запада».

«Соответственно все выгоды от проведения данной операции будут перекрыты драматическим расходами, которые понесет белорусское государство от усиления санкций», – отмечает он.

По мнению эксперта, в Кремле заинтересованы в том, чтобы официальный Минск своими действиями углублял международную изоляцию Беларуси.

«С одной стороны, это усиливает влияние России и зависимость Беларуси от Кремля. С другой стороны, Кремль заинтересован, чтобы Беларусь окончательно превратилась в страну-изгоя, некую серую зону, для того, чтобы иметь тему для обсуждения с американскими и европейскими партнерами. Очевидно, что действия белорусских властей превращают внутриполитический кризис в международную проблему. Это дает России возможность выступить своеобразной «решающей» стороной в вопросе белорусского кризиса, получив на это «зеленый свет» от западных партнеров.

Нет сомнений, что сейчас белорусский вопрос попадет в повестку дня встречи Путина и Байдена. И обсуждаться этот вопрос будет таким образом, что не будут учитываться ни национальные интересы Беларуси, ни личные интересы Александра Лукашенко», – подчеркнул Сивицкий.

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