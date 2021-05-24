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Реакция ЕС: инвестиции для Беларуси заморозят на сумму €3 млрд
Источник материала: Партизан
Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о заморозке инвестиционной помощи Евросоюза для Беларуси на сумму в размере 3 млрд евро.
Об этом она заявила по прибытии на саммит ЕС.
"В конечном итоге важно, чтобы в Европейском союзе был инвестиционный и экономический пакет на сумму 3 млрд, однако он останется замороженным до тех пор, пока Беларусь не станет демократической", - отметила она.
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Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о заморозке инвестиционной помощи Евросоюза для Беларуси на сумму в размере 3 млрд евро.
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