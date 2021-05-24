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МВД рассказало, где находится Роман Протасевич

24.05.2021 21:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в различных телеграм-каналах стала распространяться информация от мамы Романа Протасевича. Согласно ее словам, по неподтвержденной информации, Роман помещен в одну из минских больниц из-за проблем с сердцем.

Вскоре на эти сообщения отреагировали в МВД. Вот что говорится в сообщении ведомства:

«В сети Интернет распространяется информация от лица матери Протасевича Романа о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска. Указанные сведения не соответствуют действительности.

В настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении „Следственный изолятор №1“ управления Департамента исполнения наказаний МВД по г. Минску и Минской области.

Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало», — говорится в тексте.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в различных телеграм-каналах стала распространяться информация от мамы Романа Протасевича. Согласно ее словам, по неподтвержденной информации, Роман...
 
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