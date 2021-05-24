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МВД рассказало, где находится Роман Протасевич
Источник материала: Onliner
Сегодня в различных телеграм-каналах стала распространяться информация от мамы Романа Протасевича. Согласно ее словам, по неподтвержденной информации, Роман помещен в одну из минских больниц из-за проблем с сердцем.
Вскоре на эти сообщения отреагировали в МВД. Вот что говорится в
«В сети Интернет распространяется информация от лица матери Протасевича Романа о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска. Указанные сведения не соответствуют действительности.
В настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении „Следственный изолятор №1“ управления Департамента исполнения наказаний МВД по г. Минску и Минской области.
Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало», — говорится в тексте.
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Сегодня в различных телеграм-каналах стала распространяться информация от мамы Романа Протасевича. Согласно ее словам, по неподтвержденной информации, Роман...
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