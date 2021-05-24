ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почему запретить «Белавиа» летать в Европу — плохая идея

24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Об этом пишет Еврорадио.

Да, это решительный шаг, демонстрирующий серьезность намерений европейских политиков. Да, это приведет к финансовым потерям для белорусского авиаперевозчика. Но.

Также это лишит граждан Беларуси возможности путешествовать, смотреть мир. И отрежет пути к бегству для тех, кто столкнётся с такой необходимостью. А разве не этого хотят белорусские власти: чтобы белорусы как можно больше сидели дома и узнавали о жизни в других странах из телевизора? Смотрите:

– в Беларуси уже введены ограничения на выезд в связи с COVID-19;

– за выезд из Беларуси на машине уже нужно платить;

– поезда сейчас не ходят ни в Вильнюс, ни в Варшаву, ни в Киев.

В этой ситуации запрет на полеты «Белавиа» в Европу означает, что граждане Беларуси окажутся отрезаны от Запада. Им останется только Восток, куда продолжат летать самолеты и курсировать поезда. Ну и Турция с Египтом, куда можно и дальше летать через Россию.

Адекватным ответом на случившееся с бортом Ryanair Афины — Вильнюс и задержание Романа Протасевича стал бы отказ европейских авиакомпаний выполнять полеты через Беларусь. Но не очередное ограничение белорусов на выезд.

«Белавиа» на месяц приостанавливает полеты в Вильнюс

Украина готовится прекратить авиасообщение с Беларусью

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередное ограничение белорусов на выезд.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дайце маладым шанец». На працэсе па справе студэнтаў дапыталі сьведак зь вядучых менскіх ВНУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by