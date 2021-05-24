Почему запретить «Белавиа» летать в Европу — плохая идея

Источник материала: Салiдарнасць

Об этом пишет Еврорадио .

Да, это решительный шаг, демонстрирующий серьезность намерений европейских политиков. Да, это приведет к финансовым потерям для белорусского авиаперевозчика. Но.

Также это лишит граждан Беларуси возможности путешествовать, смотреть мир. И отрежет пути к бегству для тех, кто столкнётся с такой необходимостью. А разве не этого хотят белорусские власти: чтобы белорусы как можно больше сидели дома и узнавали о жизни в других странах из телевизора? Смотрите:

– в Беларуси уже введены ограничения на выезд в связи с COVID-19;

– за выезд из Беларуси на машине уже нужно платить;

– поезда сейчас не ходят ни в Вильнюс, ни в Варшаву, ни в Киев.

В этой ситуации запрет на полеты «Белавиа» в Европу означает, что граждане Беларуси окажутся отрезаны от Запада. Им останется только Восток, куда продолжат летать самолеты и курсировать поезда. Ну и Турция с Египтом, куда можно и дальше летать через Россию.

Адекватным ответом на случившееся с бортом Ryanair Афины — Вильнюс и задержание Романа Протасевича стал бы отказ европейских авиакомпаний выполнять полеты через Беларусь. Но не очередное ограничение белорусов на выезд.

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