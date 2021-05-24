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Очередное вскрытие: в Польше задержали белорусские сигареты на 1,6 млн долларов
Источник материала: Партизан
Очередное задержание крупной партии контрабандных белорусских сигарет осуществлено пограничниками и полицией Польши. Об этом сообщает сайт strazgraniczna.pl.
Фото: podlaski.strazgraniczna.pl
Очередное задержание крупной партии контрабандных белорусских сигарет осуществлено пограничниками и полицией Польши. Об этом сообщает сайт
Сотрудники Подляского погранотряда и управления Центрального бюро полиции в Белостоке остановили для проверки грузовик с литовскими номерами на трассе DK 8 в гмине Рачки Сувалкского повята.
Выяснилось, что в фуре, которой управлял 28-летний литовец, вместо заявленных теплоизоляционных материалов находится огромное количество табачных изделий без польских акцизных знаков.
А именно: 400 тысяч пачек белорусских сигарет оценочной стоимостью около 6 млн злотых (это приблизительно 1,6 млн долларов США по нынешнему курсу).
Водитель предварительно помещен под стражу на 3 месяца, в отношении мужчины под надзором районной прокуратуры в Сувалках возбуждено дело, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Сигареты, тягач и полуприцеп также задержаны.
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Очередное задержание крупной партии контрабандных белорусских сигарет осуществлено пограничниками и полицией Польши. Об этом сообщает сайт strazgraniczna.pl.
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