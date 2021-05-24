ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Очередное вскрытие: в Польше задержали белорусские сигареты на 1,6 млн долларов

24.05.2021 21:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Очередное задержание крупной партии контрабандных белорусских сигарет осуществлено пограничниками и полицией Польши. Об этом сообщает сайт strazgraniczna.pl.


Фото: podlaski.strazgraniczna.pl

Очередное задержание крупной партии контрабандных белорусских сигарет осуществлено пограничниками и полицией Польши. Об этом сообщает сайт strazgraniczna.pl.

Сотрудники Подляского погранотряда и управления Центрального бюро полиции в Белостоке остановили для проверки грузовик с литовскими номерами на трассе DK 8 в гмине Рачки Сувалкского повята.

Выяснилось, что в фуре, которой управлял 28-летний литовец, вместо заявленных теплоизоляционных материалов находится огромное количество табачных изделий без польских акцизных знаков.

А именно: 400 тысяч пачек белорусских сигарет оценочной стоимостью около 6 млн злотых (это приблизительно 1,6 млн долларов США по нынешнему курсу).

Водитель предварительно помещен под стражу на 3 месяца, в отношении мужчины под надзором районной прокуратуры в Сувалках возбуждено дело, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Сигареты, тягач и полуприцеп также задержаны.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередное задержание крупной партии контрабандных белорусских сигарет осуществлено пограничниками и полицией Польши. Об этом сообщает сайт strazgraniczna.pl.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дайце маладым шанец». На працэсе па справе студэнтаў дапыталі сьведак зь вядучых менскіх ВНУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by