Очередное вскрытие: в Польше задержали белорусские сигареты на 1,6 млн долларов

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strazgraniczna.pl. Очередное задержание крупной партии контрабандных белорусских сигарет осуществлено пограничниками и полицией Польши. Об этом сообщает сайт





Сотрудники Подляского погранотряда и управления Центрального бюро полиции в Белостоке остановили для проверки грузовик с литовскими номерами на трассе DK 8 в гмине Рачки Сувалкского повята.





Выяснилось, что в фуре, которой управлял 28-летний литовец, вместо заявленных теплоизоляционных материалов находится огромное количество табачных изделий без польских акцизных знаков.





А именно: 400 тысяч пачек белорусских сигарет оценочной стоимостью около 6 млн злотых (это приблизительно 1,6 млн долларов США по нынешнему курсу).





Водитель предварительно помещен под стражу на 3 месяца, в отношении мужчины под надзором районной прокуратуры в Сувалках возбуждено дело, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Сигареты, тягач и полуприцеп также задержаны.



