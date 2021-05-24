Роман Протасевич в больнице?

Мать Романа Протасевича рассказала о том, что ее сын найден в одной из минских больниц.

Состояние журналиста оценивается как критическое из-за проблем с сердцем, сказала Наталья Протасевич.





Роман Протасевич, 23 мая, Минск, аэропорт



