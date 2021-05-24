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Роман Протасевич в больнице?
Источник материала: Партизан
Об этом
Мать Романа Протасевича рассказала о том, что ее сын найден в одной из минских больниц.
Состояние журналиста оценивается как критическое из-за проблем с сердцем, сказала Наталья Протасевич.
Роман Протасевич, 23 мая, Минск, аэропорт
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