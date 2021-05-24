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Роман Протасевич в больнице?

24.05.2021 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на источник, который нельзя называть в Беларуси

Мать Романа Протасевича рассказала о том, что ее сын найден в одной из минских больниц. 
Состояние журналиста оценивается как критическое из-за проблем с сердцем, сказала Наталья Протасевич.


Роман Протасевич, 23 мая, Минск, аэропорт
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на источник, который нельзя называть в Беларуси
 
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