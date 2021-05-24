Музыкальный город: уличным исполнителям в Минске выделили 16 площадок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси наступил сезон уличных музыкантов. В столице услышать можно и рок, и народные песни. И даже можно попросить исполнить любимую мелодию. Всего открыты 16 площадок. Кто может там выступать? Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская рассказала подробности.

Прохожие танцуют, подпевают и заказывают любимые музыкальные композиции. В репертуаре Юрия Пашкевича – поп-музыка. Он сам научился играть на гитаре и петь. Сейчас дает мини-концерт у Ратуши.

«Мы играем в основном зарубежную музыку, иногда русскую. Жанр – соло, поп, рок очень редко. Больше играем лайтовую музыку, под которую можно погулять или которую можно просто послушать. В общем нетяжелое что-нибудь», – сказал уличный музыкант Юрий Пашкевич.

Нина Матушкина мировые хиты исполняет на альте. Выступает только в подземных переходах. Любит камерную обстановку. Так, студентка пытается побороть страх цены и немного заработать.

«У меня закончились деньги, я была студенткой, лишилась подработки, родители мне уже не помогали на тот момент. Я считаю, что уличная музыка раскрашивает наш город в яркие краски, это придает необычность повседневности», – отметила Матушкина.

Артистов благодарят не только деньгами. Их угощают кофе, дарят улыбки и просто говорят «Спасибо». Фронтмен группы «Токсик Бэнд» Владислав Фомич собрал коллектив год назад. Зрители уже успели полюбить их рок и поп на контрабасе, виолончели и скрипке.

«Обычная классика будет не очень интересна, поэтому нам надо выбирать специальные произведения, которые люди знают и любят. Надо их специально раскладывать, аранжировать для нашей группы», – поделился создатель группы «Токсик Бэнд» Владислав Фомич.

Чтобы играть и петь на улицах Минска, нужно показать свой репертуар и получить разрешение властей. Оно выдается любому исполнителю или группе и действует в течение года. На минских улицах часто выступают популярные белорусские группы и музыканты.