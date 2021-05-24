ХАМАС отрицает причастность к «минированию» самолета Ryanair

Источник материала: Салiдарнасць

Reuters цитирует спикера движения Фавзи Бархума.

– Это совсем не наши методы, какие-то подозрительные стороны делают это, чтобы демонизировать ХАМАС и помешать мировым симпатиям к палестинскому народу и его законному сопротивлению, – приводит перевод заявления Русская служба Би-би-си .

Ранее в понедельник директор департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair, на котором летел Роман Протасевич, пришло от имени солдат палестинской группировки ХАМАС. Они грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.

Согласно ему текст выглядел так:

– Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом.