У дочери основателя TUT.BY заблокировали все банковские счета

Источник материала: Салiдарнасць

У дочери основателя портала TUT.BY Евгении Чернявской арестовали счета.

Об этом она сообщила в Facebook .

– У меня арестовали счета. Имущество, думаю, тоже — буду выяснять. Ведь никто ж не звонил, ничего не говорил — просто интернет-банк стал показывать ноль денег на картах, — написала Евгения Чернявская.

По ее словам, ее менеджер в банке подтвердил информацию.

– Говорит, заблокированы карты. Вот так вот просто.

Юлия Чернявская находится под домашним арестом