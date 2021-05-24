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У дочери основателя TUT.BY заблокировали все банковские счета

24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

У дочери основателя портала TUT.BY Евгении Чернявской арестовали счета.

Об этом она сообщила в Facebook.

– У меня арестовали счета. Имущество, думаю, тоже — буду выяснять. Ведь никто ж не звонил, ничего не говорил — просто интернет-банк стал показывать ноль денег на картах, — написала Евгения Чернявская.

По ее словам, ее менеджер в банке подтвердил информацию.

– Говорит, заблокированы карты. Вот так вот просто.

Юлия Чернявская находится под домашним арестом

 
 
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