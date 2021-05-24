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У дочери основателя TUT.BY заблокировали все банковские счета
24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
У дочери основателя портала TUT.BY Евгении Чернявской арестовали счета.
Об этом она сообщила в
– У меня арестовали счета. Имущество, думаю, тоже — буду выяснять. Ведь никто ж не звонил, ничего не говорил — просто интернет-банк стал показывать ноль денег на картах, — написала Евгения Чернявская.
По ее словам, ее менеджер в банке подтвердил информацию.
– Говорит, заблокированы карты. Вот так вот просто.
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