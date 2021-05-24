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США потребовали немедленного международного расследования ситуации с самолетом Raynair
Источник материала: Навiны
США требуют международного расследования ситуации с самолетом Ryanair и обсуждают этот вопрос по ряду каналов с международными организациями, заявила журналистам пресс-секретарь президента США Джен Псаки 24 мая в ходе брифинга в Вашингтоне.
«Президент [Джо Байден] в курсе. Сегодня утром его проинформировала команда по национальной безопасности в ходе брифинга. Наш советник по национальной безопасности Джейк Салливан также выразил нашу обеспокоенность действиями властей Беларуси в ходе телефонного разговора с российским коллегой сегодня утром», — сообщила она, передает
«Мы осуждаем режим Лукашенко за продолжающиеся угрозы журналистам и их необоснованные задержания только за то, что они делают свою работу, — отметила Псаки. — Эти действия шокируют — развернуть полет между двумя странами ЕС, чтобы задержать журналиста. Это вопиющий вызов со стороны режима международному миру и безопасности. Мы требуем немедленного, прозрачного и заслуживающего доверия международного расследования этого инцидента».
По ее словам, США обсуждают этот вопрос по многосторонним каналам, в том числе по линии НАТО, ЕС, ОБСЕ и ООН.
Отвечая на вопрос, безопасно ли американским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Беларуси, Псаки сказала: «Те, кто отслеживает авиаиндустрию в правительстве, не давали новых оценок и рекомендаций».
Днем 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс,
Ряд европейских стран объявили о приостановке полетов в Беларусь и над ее территорией.
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США требуют международного расследования ситуации с самолетом Ryanair и обсуждают этот вопрос по ряду каналов с международными организациями, заявила журналистам...
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