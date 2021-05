Міжнародная арганізацыя грамадзянскай авіяцыі склікае савет з-за сітуацыі ў Беларусі

Источник материала: Белсат

Рада Міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі (ICAO) плануе сабрацца на тэрміновае паседжанне 27 траўня з-за інцыдэнту з самалётам Ryanair ў Беларусі.

Адпаведнае паведамленне з’явілася ў афіцыйным Тўітэры ICAO:

ICAO’s Council President has called an urgent meeting of the 36 diplomatic representatives to the ICAO Council, on 27 May, on the incident involving Ryanair Flight FR4978 in Belarus airspace on 23 May 2021. We will post further updates as available. https://t.co/MDz6dKyDkn