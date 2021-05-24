|
Опубликовано обращение Романа Протасевича из изолятора
24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Провластные телеграм-каналы опубликовали видео с задержанным вчера журналистом Романом Протасевичем.
В видеообращении он заявляет, что у него нет проблем со здоровьем, с ним обращаются корректно. По словам Протасевича, он дает признательные показания и сотрудничает со следствием.
Ранее в понедельник мать Протасевича заявила: ей сообщили, что Роман находится в тяжелом состоянии в оной из больниц – у него серьезные проблемы с сердцем.
После этого МВД выступило с заявлением, что эта информация не соответствует действительности:
– Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало.
Видимо, в подкрепление этого сообщения и появилось видео.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По его словам, он дает признательные показания и сотрудничает со следствием.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)