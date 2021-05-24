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Опубликовано обращение Романа Протасевича из изолятора

24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Провластные телеграм-каналы опубликовали видео с задержанным вчера журналистом Романом Протасевичем.

Опубликовано обращение Романа Протасевича из изолятора

В видеообращении он заявляет, что у него нет проблем со здоровьем, с ним обращаются корректно. По словам Протасевича, он дает признательные показания и сотрудничает со следствием.

Ранее в понедельник мать Протасевича заявила: ей сообщили, что Роман находится в тяжелом состоянии в оной из больниц – у него серьезные проблемы с сердцем.

После этого МВД выступило с заявлением, что эта информация не соответствует действительности:

– Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало.

Видимо, в подкрепление этого сообщения и появилось видео.

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По его словам, он дает признательные показания и сотрудничает со следствием.
 
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