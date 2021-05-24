Роман Протасевич находится в СИЗО № 1

Задержанный 23 мая блогер и активист Роман Протасевич находится в следственном изоляторе № 1, сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.





«Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения (СИЗО № 1. — ред.) от него не поступало», — отметила Чемоданова.

На одном из провластных телеграм-каналов опубликовали видео с Протасевичем, где он подтверждает, что находится в СИЗО № 1 и что с ним якобы обращаются корректно, хотя на его лице видны синяки.

Днем 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Позже правозащитники сообщили о задержании Протасевича, который находился на борту самолета. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, объявлен в международный розыск, власти страны направили в Польшу запрос о его выдаче. По информации правозащитников, задержана также подруга Протасевича, гражданка России.