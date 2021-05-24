Сборная Беларуси сыграла с чехами на чемпионате мира по хоккею

Источник материала: Onliner

Сборная Беларуси провела свой третий матч на чемпионате мира по хоккею в Риге. На этот раз в соперниках была еще одна титулованная команда — сборная Чехии. Основное время не выявило победителя — третий период завершился со счетом 2:2. В овертайме чех Доминик Кубалик вышел один на один с вратарем и забросил победную шайбу.

После трех игр у белорусов четыре очка и четвертое место в группе. Напомним, в первой игре на турнире сборная нашей страны проиграла словакам со счетом 2:5, во второй сенсационно победила шведов — 1:0.

В групповом этапе предстоит еще четыре игры:

26 мая: Беларусь — Великобритания;

28 мая: Дания — Беларусь;

30 мая: Беларусь — Швейцария;

1 июня: Россия — Беларусь.