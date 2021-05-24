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Солист группы Maneskin, которая победила на «Евровидении», сдал тест на наркотики

24.05.2021 22:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Победителя «Евровидения» — солиста итальянской группы Måneskin обвинили в употреблении наркотиков. Причина — в сделанном во время трансляции из Роттердама видео, на котором вокалист группы Давид Дамиано наклоняется к столу. Сам итальянец ответил на эти обвинения и заявил, что он не употреблял наркотики. Сегодня стали известны результаты его теста на наркотики, передает ТАСС.

Напомним, солист группы Давид объяснял, что он не употреблял наркотики, а пытался сдуть или смахнуть осколки стекла от разбитой бутылки или бокала. Европейский вещательный союз подтвердил, что после проверки около стола было найдено разбитое стекло.

«В связи с подозрениями в употреблении наркотиков в зеленой комнате во время финала конкурса „Евровидение“ 22 мая Европейский вещательный союз по просьбе итальянской делегации провел тщательную проверку фактов, включая все имеющиеся видеоматериалы, — отмечается в сообщении Европейского вещательного союза.

— Сегодня солист группы Maneskin также добровольно прошел тест на наркотики, который дал отрицательный результат. Никакого употребления наркотиков в зеленой комнате не было, мы считаем этот вопрос закрытым. Мы встревожены тем, что спекуляции, приведшие к появлению фальшивых новостей, омрачили дух и результат мероприятия, а также несправедливо повлияли на группу. Хотим еще раз поздравить Maneskin и пожелать им огромных успехов».

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Теги: Новости
 
 
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Победителя «Евровидения» — солиста итальянской группы Måneskin обвинили в употреблении наркотиков. Причина — в сделанном во время трансляции из Роттердама видео,...
 
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