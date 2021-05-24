Саммит ЕС запретил белорусским самолетам летать в Евросоюз

Источник материала: Салiдарнасць

Саммит глав государств Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве этой страны.

Об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС по Беларуси.

Это решение пока не вступает в силу, оно еще должно быть еще согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, сообщает ТАСС .

Саммит ЕС также призвал Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Беларуси.

Также саммит ЕС постановил ускорить введение сакнций против физических лиц и компаний Беларуси в ответ на инцидент с самолетом Ryanair.

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