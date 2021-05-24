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Саммит ЕС запретил белорусским самолетам летать в Евросоюз
25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Саммит глав государств Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве этой страны.
Об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС по Беларуси.
Это решение пока не вступает в силу, оно еще должно быть еще согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, сообщает
Саммит ЕС также призвал Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Беларуси.
Также саммит ЕС постановил ускорить введение сакнций против физических лиц и компаний Беларуси в ответ на инцидент с самолетом Ryanair.
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Авиаперевозчиков Евросоюза призвали отказаться от полетов над территорией Беларуси.
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