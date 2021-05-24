Беларусь набрала четвертое очко на хоккейном ЧМ в Риге

Национальная сборная Беларуси была близка закрепить успех после победы над шведами, но в матче с чехами уступила в овертайме — 2:3.



Фото: hockey.by

В рамках группового этапа сборная Беларуси позволила чехам набрать первые два очка.

Счет в игре открыл Шарангович на 26-й минуте. К 34-й минуте чехи вели 2:1. За восемь минут до окончания основного времени Еременко счет сравнял — 2:2. В овертайме, где соперники играли в формате «три на три», белорусы упустили несколько голевых моментов и пропустили в свои ворота после выхода Кубалика один на один с вратарем.

После трех игр на ЧМ у белорусов четыре очка: два поражения, одно из которых в овертайме, и одна победа.