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МВД РБ: Протасевич находится в СИЗО №1

25.05.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МВД Беларуси опровергло информацию о том, что задержанный вчера основатель Nexta Роман Протасевич находится в больнице из-за проблем с сердцем.

«В настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении «Следственный изолятор № 1» управления Департамента исполнения наказаний МВД по г. Минску и Минской области», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РБ.

«Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало», - подчеркивается в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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МВД Беларуси опровергло информацию о том, что задержанный вчера основатель Nexta Роман Протасевич находится в больнице из-за проблем с сердцем.
 
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