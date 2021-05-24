МВД РБ: Протасевич находится в СИЗО №1

Источник материала: АФН

МВД Беларуси опровергло информацию о том, что задержанный вчера основатель Nexta Роман Протасевич находится в больнице из-за проблем с сердцем.

«В настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении «Следственный изолятор № 1» управления Департамента исполнения наказаний МВД по г. Минску и Минской области», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РБ.

«Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало», - подчеркивается в сообщении.