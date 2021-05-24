ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва подтверждает, что 5 человек с рейса Rynair остались в Минске

25.05.2021 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Из столицы Греции самолетом вылетело 126 пассажиров, однако после принудительной посадки в Минске в Вильнюс вернулся 121 пассажир.

Такие данные в ходе виде пресс-конференции озвучила премьер Литвы Ингрида Шимоните.

В белорусской столице был задержан летевший этим самолетом из Афин в Вильнюс основатель Nexta Роман Протасевич, а также его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Как сообщает BNS, еще двое оставшихся в Минске являются гражданами Беларуси.

На вопрос, установлены ли личности всех пассажиров, Шимоните ответила, что не может предоставить эти данные, так как "это информация, связанная с проводимым досудебным расследованием".

"Я могу сказать только то, что все граждане Литвы безопасно вернулись в Литву", - сказала она.

По словам премьера, также еще не ясно, могут ли летевшие этим самолетом люди рассчитывать на компенсацию.

Сегодня представители департамента авиации Минтранса РБ убеждали журналистоа в том, что на борту самолета Rynair было 123 пассажира.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из столицы Греции самолетом вылетело 126 пассажиров, однако после принудительной посадки в Минске в Вильнюс вернулся 121 пассажир.
 
Новости дня
Новости разные
 
Роман Протасевич в больнице?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by