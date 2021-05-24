ICAO созывает срочное заседание 27 мая из-за захвата самолета Ryanair

Источник материала: АФН

Глава совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации) созвал 27 мая срочную встречу 36 представителей своего совета в связи с инцидентом рейса Ryanair FR4978 в Беларуси 23 мая 2021 года.

Об этом говорится в сообщении в твитере ICAO.

Ранее, ICAO выразила опасения, что белорусские власти вынудили борт FR4978 осуществить посадку в Минске в нарушение Чикагской конвенции.