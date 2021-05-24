ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ICAO созывает срочное заседание 27 мая из-за захвата самолета Ryanair

25.05.2021 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Глава совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации) созвал 27 мая срочную встречу 36 представителей своего совета в связи с инцидентом рейса Ryanair FR4978 в Беларуси 23 мая 2021 года.

Об этом говорится в сообщении в твитере ICAO.

Ранее, ICAO выразила опасения, что белорусские власти вынудили борт FR4978 осуществить посадку в Минске в нарушение Чикагской конвенции.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации) созвал 27 мая срочную встречу 36 представителей своего совета в связи с инцидентом рейса Ryanair FR4978 в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минус 26 авиарейсов в день. Литва запретила использовать свои аэропорты самолетам, которые пролетели над Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by