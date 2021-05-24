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ICAO созывает срочное заседание 27 мая из-за захвата самолета Ryanair
Источник материала: АФН
Глава совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации) созвал 27 мая срочную встречу 36 представителей своего совета в связи с инцидентом рейса Ryanair FR4978 в Беларуси 23 мая 2021 года.
Об этом говорится в сообщении в твитере ICAO.
Ранее, ICAO выразила опасения, что белорусские власти вынудили борт FR4978 осуществить посадку в Минске в нарушение Чикагской конвенции.
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Глава совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации) созвал 27 мая срочную встречу 36 представителей своего совета в связи с инцидентом рейса Ryanair FR4978 в...
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