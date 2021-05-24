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Латвия высылает всех белорусских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Минска

25.05.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Латвии объявил о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений в ответ на решение МИД Беларусь выслать из синеокой всё латвийское посольство за исключением одного технического сотрудника.

"В ответ на действия Беларуси министерство иностранных дел Латвии вызвало временного уполномоченного представителя Беларуси, чтобы сообщить об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений", - говорится в заявлении МИД Латвии.

Посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис 24 мая был вызван в МИД РБ, где ему предложили вместе с остальными дипломатами покинуть страну. Посол должен покинуть Беларусь в течение 24 часов, а другие дипломаты в течение 48 часов. Один административный работник останется в посольстве для наблюдения за домом.

В понедельник мэр Риги Мартин Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на официальной площадке чемпионата мира по хоккею заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг свободной Беларуси.

 
 
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МИД Латвии объявил о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений в ответ на решение МИД Беларусь выслать из синеокой всё латвийское посольство за...
 
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