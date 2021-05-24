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Литва на месяц запретила полеты Белавиа

25.05.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Литвы после пиратского захвата самолета Rynair приостановили на месяц полеты самолетов компании Белавиа.

Такой вывод можно сделать из сообщения самой авиакомпании Белавиа.

«В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года (по белорусскому времени). Мы приносим свои извинения, а также сожалеем о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам. Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов", - говорится в сообщении компании.

 
 
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Власти Литвы после пиратского захвата самолета Rynair приостановили на месяц полеты самолетов компании Белавиа.
 
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