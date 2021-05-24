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Закрытое небо: ЕС закрывает аэропорты для белорусских авиакомпаний

25.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Саммит глав государств Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в белорусском воздушном пространстве.

Закрытое небо: ЕС закрывает аэропорты для белорусских авиакомпаний

Об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС по Беларуси. Это решение пока не вступает в силу, оно еще должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров. Неофициально известно, что Беларуси дан срок до 19 июня, чтобы сгладить инцидент с dsye;ltyyjq посадкой в Минске рейса Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair.

"Саммит призывает европейских перевозчиков отказаться от перелетов над территорией Беларуси. Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты [государств] ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями".

Европейский Совет также требует немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги, призывает Международную организацию гражданской авиации в срочном порядке расследовать этот инцидент, предлагает принять дальнейшие экономические санкции. ЕС также выражает солидарность с Латвией в связи с высылкой из Беларуси латвийских дипломатов.

По сути, Европа выдвигает ультиматум: или освобождение защищенного международным правом политбеженца Романа Протасевичаи его подруги Софьи Сапега, или -- люди на болоте: Беларусь будет как лукашенковская дрыгва, которую облетают, объезжают, обходят ради собственного спокойствия. 

Официальный Минск бросил вызов Европе. Вызов принят. 
 
Теги: Минск
 
 
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Саммит глав государств Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза,...
 
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