ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Месть: система преследует "бывших"

25.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывшего милиционера Дмитрия Кулаковского задержали 20 мая дома в Минске, а на следующий день отправили отбывать 15 суток якобы за неповиновение.

Месть: система преследует "бывших"
 У мужчины серьезные проблемы со здоровьем, прогрессирует диабет. Чтобы привлечь внимание и добиться помощи, он проглотил ложку. Милиция это отрицает, но близкие друзья семьи Кулаковских рассказали «Белсату», что ни жена, ни адвокат не знают, в каком он сейчас состоянии. Жене Дмитрия Юлии также посоветовали не общаться с независимыми СМИ.

У Дмитрия Кулаковского диабет 2-й степени, раньше он принимал таблетки, но сейчас ему нужно колоть инсулин. 21 мая Юлии Кулаковской позвонили из ИВС на Окрестина и попросили привезти медикаменты для мужа.

22 мая ей неожиданно разрешили с ним встретиться. Свидание длилось около 10 минут. Дмитрий выглядел очень уставшим и нездоровым. Он рассказал, что его посадили в карцер с бездомными и алкоголиками. За что – неизвестно. Не дают белья и спать невозможно, так как пол из бетона, а нары заняты.

После предыдущих отсидок у Дмитрия также ухудшилась ситуация с диабетом. У него болят почки, очень опухли ноги, на них множатся язвы. Если их не залечивать, то может грозить ампутация. Чтобы привлечь внимание медиков к своему состоянию, он проглотил ложку.

«Часть ложки проглотил или полностью, а также когда точно, мы не знаем. На встрече с женой он не сказал, болит ли у него желудок, но это немаленький предмет».

После встречи в ИВС Юлия позвонила в службы 102 и 103 с просьбой, чтобы на ее мужа обратили внимание. Позже женщине перезвонили из Московского РУВД и сказали, что причин беспокоиться нет, якобы у него были врачи и никакой ложки он не проглатывал.

Сегодня к Дмитрию Кулаковскому пыталась попасть адвокат, но ее не пустили. Причины не назвали. Юлия подала жалобу на условия содержания мужа и недопуск защитника.

Очередной арест Дмитрия был неожиданностью для семьи. Юлия связывает задержание с активными высказываниями своего мужа. Кулаковского и еще одного бывшего милиционера, Егора Емельянова, задержали на следующий день после выхода программы «Честно говоря», в которой они принимали участие.

Дмитрий Кулаковский работал в милиции с 2006 года, возглавлял уголовный розыск в Заводском РУВД Минска. Имеет профессиональные награды и благодарности от руководства. После выборов 2020 года и событий 9 августа заявил, что не согласен с действиями властей, и уволился. В октябре прошлого года в знак протеста против ужасных условий в карцере, где его держали почти месяц, он проглотил четыре металлических предмета.

После второй о идки он попытался выехать из Беларуси, но его задержали на границе и возбудили уголовное дело якобы за оскорбление милиционера. 22 января этого года Дмитрия Кулаковского осудили на два года «химии» с направлением в исправительное учреждение и освободили до рассмотрения апелляции.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшего милиционера Дмитрия Кулаковского задержали 20 мая дома в Минске, а на следующий день отправили отбывать 15 суток якобы за неповиновение.
 
Новости дня
Новости разные
 
Генсек ООН Антони Гутерриш призвал расследовать инцидент с самолетом Ryanair
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by